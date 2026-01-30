شاهد بالفيديو.. قام بدفنها تحت الأرض.. رجل سوداني يضرب أروع الأمثال في الوفاء وحفظ الأمانة ويعيد لجيرانه مجوهرات ذهبية ثمينة قاموا بحفظها معه قبل نزوحهم

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, “الترند”, بعد انتشاره بشكل واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام رجل سوداني, بتوثيق لحظات تسليمه جيرانه مجوهرات ذهبية ثمينة قاموا بحفظها معه قبل نزوحهم خارج السودان, مع بداية الحرب.

الرجل قام بحفظ المجوهرات الثمينة داخل الأرض وعندما عاد أهلها قام بحفل الأرض واستخرجها وسلمها لهم كما تركوها قبل نزوحهم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد انهالت الإشادات على الرجل الذي صار رمز للوفاء وحفظ الأمانة عند جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ النيلين