هيئة قيادة شرطة نهر النيل تؤكد إستقرار الوضع الجنائي وتدحض شائعة الإختطاف

إنعقد ظهر الجمعة بدار ضباط الشرطة بمدينة عطبرة إجتماع هيئة القيادة رقم (1) للعام 2026م، برئاسة اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد، مدير شرطة ولاية نهر النيل، وبحضور مدراء شرطة المحليات والإدارات المتخصصة.

وإستمع الإجتماع إلى تنوير حول الموقف الإداري قدمه مدير دائرة الشؤون العامة، أوضح من خلاله جهود تطوير وتعزيز الآداء الشرطي بالولاية.

و قدم مدير دائرة الجنايات تقريرًا مفصلًا عن الموقف الجنائي خلال شهر يناير، مبينًا أن نسبة البلاغات المسددة سجلت معدلات إيجابية، مؤكدًا أن العمل الجنائي يسير بصورة طيبة ومستقرة على مستوى الولاية.

كما إستمع الاجتماع إلى تقرير إدارة مكافحة المخدرات بولاية نهر النيل، الذي إستعرض حجم الضبطيات المحققة، إلى جانب إستمرار برامج التوعية الموجهة للمؤسسات العامة والخاصة وقطاعات المجتمع المختلفة، وهو ما وجد إشادة وتقديرًا من مدير شرطة الولاية.

وناقش الإجتماع كذلك تقرير مدير شرطة محلية الدامر، الذي أشار إلى إنخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة وفقًا للإحصائيات الجنائية، الأمر الذي إنعكس إيجابًا على الوضع الأمني بالمحلية.

وشهد الإجتماع مداخلات من مدراء شرطة المحليات والإدارات ، تناولت مجمل القضايا الأمنية والتحديات الراهنة وسبل تعزيز الآداء الشرطي خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، قدم مدير شرطة الولاية تنويرًا حول اهم القضايا التي تهم المواطن موجها بمعالجة كافة العقبات الإدارية والجنائية من أجل المحافظة علي الإستقرار والسلامة العامة.

المكتب الصحفي للشرطة