استمرار المعارض المصاحبة لملتقى صنع في نهر النيل حتى الإثنين بعطبرة

وجه والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد باستمرار معارض الشركات في الصالة الرئيسية ومعارض التراث ومعارض البيع المخفض المصاحبة لملتقى صنع في نهر النيل حتى يوم الاثنين المقبل.

وأعلن الأستاذ بكري محمد الأمين رئيس لجنة المعارض بملتقى صنع في نهر النيل عن ختام فعاليات الملتقى مساء الجمعة بارض الميناء البري بعطبرة والذي نظم تحت شعار الصناعة قاطرة التنمية المستدامة برعاية والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد، واشراف الأستاذ عثمان عمارة وزير الاستثمار والصناعة َ.

وقال استاذ بكري أن الحفل الختامي للبرنامج المصاحب للملتقىََ.. سيكون برعاية مجموعة أصيل القابضة بصالة التراث بمشاركة نخبة من الفنانين و المبدعين والجمهور من رواد الملتقى. .

وأوضح ابوبكر أن اليوم الختامي سيخاطبه السيد والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد كما سيتم عبره تكريم عدد من الشخصيات والضيوف والشركات.

وأضاف رئيس لجنة المعارض بالملتقى ان فعاليات ملتقى صنع في نهر النيل كانت قد بدأت يوم الاثنين الماضي بمشاركة كبيرة من الشركات والمصانع وقد تضمن تنظيم ورشة عمل علمية عن واقع ومستقبل الصناعة والاستثمار في الولايه. مبينًا ان الورشة ناقشت سبعة أوراق عمل متخصصه وخرجت بالعديد من التوصيات الهامة التي أكد الوالي انها ستشكل لحكومته خارطة طريق للنهوض بالاستثمار والصناعه في الولايه َ.

وابان ان الملتقى اشتمل كذلك على برامج ترفيهيه ومسابقات ومعارض للبيع المخفض.

وشرف الملتقى شخصيات دستورية ومسؤولون على رأسهم عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورة نوارة ابومحمد محمد طاهر، ووزير الثقافة الإعلام والسياحة والآثار، الأستاذ خالد الإعيسر، ووفد من السفارة الصينيه بالسودان برئاسة القائم بأعمال السفارة الصينية .