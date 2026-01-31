سياسية
السلطات بالخرطوم تنفذ حملات واسعة لإزالة المخالفات وتهيئة البيئة حول الجامعات والمستشفيات والأسواق ومواقف المواصلات
نفذت السلطات بمحلية الخرطوم حملات واسعة لإزالة المخالفات الهندسية والبيئية الجمعة استهدفت المواقع الخدمية حول الجامعات والمجمعات السكنية والداخليات الخاصة بالطلاب بجانب المستشفيات والأسواق ومواقف المواصلات والشوارع في إطار تهيئة البيئة وتطبيع الحياة العامة.
حيث استهدفت الحملات المخالفات حول مستشفيات مكة ويستبشرون بالرياض ورويال كير بالبراري علاوة على استهداف المخالفات حول جامعات النيلين واكاديمية السودان للعلوم المصرفية وجامعة أفريقيا العالمية وداخليات ترهاقا وحسيب، إضافة إلى موقف استاد الخرطوم وشوارع عبيد ختم ومختار سليمان من تقاطع السوق المركزي وحتى امتداد شارع مدني والجزار شرق الخرطوم.
هذا وشملت الحملات إزالة العشوائيات والأكشاك والرواكيب ومواقع مزاولة العمل غير المنظم والمخالف للاشتراطات الصحية إضافة إلى الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة وبيع الشاي في الطرق الرئيسية وتشذيب الأشجار وإزالة الحشائش.
وأكد مدير إدارة المخالفات والتنظيم بالمحلية صالح سليمان عيسى بأن العمل يأتي في إطار توجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم ضمن برنامج عمل المحلية لاستعادة الخدمات بالمواقع الاستراتيجية بالتوازي مع استئناف العمل بالجامعات ومواقع سكن الطلاب والمستشفيات والأسواق العاملة بالمحلية، مشيرا بأن الحملات جاءت بمشاركة واسعة من مدراء الوحدات الإدارية وهيئة النظافة والادارة العامة للشئون الزراعية والاسناد المدني بالمقاومة الشعبية وإدارة الآليات حيث حظيت بمردود إيجابي وتفاعل كبير من المواطنين.
سونا