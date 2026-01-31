السلطات بالخرطوم تنفذ حملات واسعة لإزالة المخالفات وتهيئة البيئة حول الجامعات والمستشفيات والأسواق ومواقف المواصلات

نفذت السلطات بمحلية الخرطوم حملات واسعة لإزالة المخالفات الهندسية والبيئية الجمعة استهدفت المواقع الخدمية حول الجامعات والمجمعات السكنية والداخليات الخاصة بالطلاب بجانب المستشفيات والأسواق ومواقف المواصلات والشوارع في إطار تهيئة البيئة وتطبيع الحياة العامة.

حيث استهدفت الحملات المخالفات حول مستشفيات مكة ويستبشرون بالرياض ورويال كير بالبراري علاوة على استهداف المخالفات حول جامعات النيلين واكاديمية السودان للعلوم المصرفية وجامعة أفريقيا العالمية وداخليات ترهاقا وحسيب، إضافة إلى موقف استاد الخرطوم وشوارع عبيد ختم ومختار سليمان من تقاطع السوق المركزي وحتى امتداد شارع مدني والجزار شرق الخرطوم.

هذا وشملت الحملات إزالة العشوائيات والأكشاك والرواكيب ومواقع مزاولة العمل غير المنظم والمخالف للاشتراطات الصحية إضافة إلى الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة وبيع الشاي في الطرق الرئيسية وتشذيب الأشجار وإزالة الحشائش.