الإعيسر يشكر ولاية نهر النيل ويضع حجر الأساس للمركز الإقليمي الثاني للإذاعة والتلفزيون بعطبرة

تقدّم وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الأستاذ خالد الإعيسر، بخالص الشكر والتقدير لولاية نهر النيل، حكومةً وشعباً، مثمناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها خلال زيارته للولاية الخميس والجمعة.

وأعرب الإعيسر عن شكره لوالي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون، ولوزير الثقافة والإعلام والاتصالات بالولاية، الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، وللمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الأستاذ إبراهيم البزعي، إلى جانب أسرة الهيئة الاتحادية والولائية، ووكالة السودان للأنباء (سونا)، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الإعلام القومي في ظل الظروف الراهنة.

كما وجّه الوزير تحية خاصة لقائد سلاح المدفعية بعطبرة، اللواء ركن محمد الأمين حسن عبد الوهاب، وكافة الضباط والجنود، وللمواطنين، مؤكداً أن ما وجده من حسن استقبال يعكس وعياً عميقاً بقيمة الإعلام والثقافة والتاريخ والسياحة، لاسيما وأن ولاية نهر النيل تزخر بالمواقع الأثرية والشواهد التاريخية والسياحية، فضلاً عن كونها المقر الحالي لمعظم المؤسسات الإعلامية القومية.

وأكد الإعيسر أن هذه المعطيات تؤسس لشراكة استراتيجية مرتقبة بين الوزارة الاتحادية وحكومة الولاية، من شأنها الإسهام في تنشيط السياحة الثقافية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في قطاعات الإعلام والآثار والتراث، بما يحقق مردوداً اقتصادياً واعداً على المستوى القومي.

وفي السياق ذاته، أشاد الوزير بمعرض «صُنع في نهر النيل»، واعتبره نموذجاً لقدرات إنتاجية حقيقية تعكس توجهاً جاداً لتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية وربطها بالصناعة والتنمية الاقتصادية.

ونوّه وزير الثقافة والإعلام بالدور الوطني الكبير الذي اضطلعت به ولاية نهر النيل عبر احتضانها للمؤسسات الإعلامية القومية لنحو ثلاثة أعوام في ظل ظروف معقدة، معتبراً ذلك تجسيداً لمعاني المسؤولية والتكافل والوحدة الوطنية.

واختتم الإعيسر حديثه بالإشارة إلى وضع حجر الأساس لتشييد المركز الإقليمي الثاني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة عطبرة، بعد المركز الإقليمي الأول الذي أُنشئ بمدينة بورتسودان وتم افتتاحه قبل أسابيع، مؤكداً أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية الإعلامية القومية.

