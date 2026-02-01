مدير صحة الخرطوم الوزير المكلف يؤكد دعم العاملين واستقرار بيئة العمل

أكد الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الوزير المكلف، التزامه الكامل بدعم العاملين بالوزارة وتلبية جميع احتياجاتهم والوقوف معهم في ظل التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد الهيئة النقابية للعاملين بوزارة الصحة الجمعة، حيث شدد على أهمية تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مشيداً بدور العاملين وجهودهم المتواصلة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد الدكتور فتح الرحمن دعمه لمشروع سلة رمضان للعاملين، إلى جانب مساندته لكافة مشروعات وبرامج النقابة التي تصب في مصلحة العاملين وتسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لهم.