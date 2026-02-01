السودان ومنظمة الصحة العالمية يوقعان الخطة المشتركة للعامين 2026-2027 لتعزيز النظام الصحي

التقى وزير الصحة بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، بمدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان دكتور شبل صهباني يوم الجمعة، حيث ناقش الطرفان تدخلات المنظمة في دعم القطاع الصحي بالسودان، وتم خلال اللقاء توقيع الخطة المشتركة بين الصحة والمنظمة للعامين 2026-2027.

أعرب الوزير عن سعادته بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أن الخطة تشمل محاور متعددة تهدف إلى تقوية النظام الصحي في البلاد، ومثمناً الدعم الفني واللوجستي الذي تقدمه المنظمة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما شكر العاملين الذين ساهموا في إعداد هذه الخطة.

من جانبه، أوضح دكتور شبل أن الشراكة تشمل التعاون مع البنك الأفريقي وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والمنظمة تمتد لعامين، وتهدف إلى بناء نظام صحي قوي يلبي احتياجات المواطنين السودانيين، كما توجه بالشكر لوزير الصحة ولمكتب المنظمة في السودان على جهودهم في الاستجابة لمتطلبات الشعب السوداني.