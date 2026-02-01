سودانير تمنح تذاكر إكرامية وتخفيضات لجرحى وأسر شهداء معركة الكرامة

أعلنت الخطوط الجوية السودانية «سودانير» عن منح تذاكر إكرامية وتخفيضات خاصة لجرحى وأسر شهداء معركة الكرامة، وذلك في إطار مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، ودعماً لهم وتسهيلاً لإجراءات سفرهم بغرض العلاج داخل وخارج البلاد.

وأكدت «سودانير» أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للتضحيات الجليلة التي قدمها أبطال القوات النظامية والمساندين والمواطنين وأسرهم، وانطلاقاً من دور الناقل الوطني في الوقوف إلى جانب قضايا الوطن والإنسان، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة.