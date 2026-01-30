السفير عدوي: الدعاوى حول طلب الحكومة السودانية تقييد وجود السودانيين بمصر “أوهام”

قال الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي، سفير السودان بالقاهرة، إن الدعاوى التي تشاع بأن هناك طلباً من الحكومة السودانية بتضييق المساحات على السودانيين بمصر مجرد أوهام.

ودعا في مؤتمر صحفي عقده الجمعة بمباني السفارة بالتجمع الخامس، أبناء السودان في مصر لاتباع القوانين والضوابط المنظمة للهجرة بمصر، مبيناً أن لكل دولة الحق في إصدار قوانينها الخاصة باللاجئين، مؤكداً أهمية الامتثال لتلك القوانين.

وكشف عن تقدير السودان للقوانين وقرارات الحكومة المصرية الخاصة بالوجود الأجنبي على أراضيها بمن فيهم السودانيين، مشيراً إلى مراعاة الحكومة المصرية للوجود السوداني الكبير عقب الحرب، متطرقاً لخصوصية العلاقات الأخوية بين السودان ومصر.

وقال إن الإجراءات التأمينية التي تشهدها مصر غير مقصود بها الوجود السوداني وإنما كل الوجود الأجنبي بمن فيهم السودانيين، موضحاً أن الوجود السوداني بمصر يبلغ ستة ملايين شخص.

وتقدم السفير عدوي بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً على التواصل المستمر عبر وزارة الخارجية وتعاونها المستمر في القضايا التي تواجه الوجود السوداني في مصر، مشيراً إلى جهود السفارة وتواصلها مع السلطات المصرية وطرح العديد من الحلول والمعالجات للأزمة.

وتطرق إلى دور السفارة في عمليات العودة الطوعية، وقال إن دور السفارة يقتصر فقط على تنسيق مبادرات عودة السودانيين الراغبين في العودة.

وتحدث عن ضوابط الدولة المصرية للإقامة، مشيراً إلى أن دور السفارة يتمثل في الرعاية والتنسيق بشأن الضوابط موقع التشوهات للوجود السوداني.