خلال أحياء ذكرى الاستقلال، سفير السودان بلندن يتناول جهود القوات المسلحة في إعادة الأمان لعدد من الولايات

نظمت السفارة السودانية بالمملكة المتحدة فعاليات احياء الذكرى السبعين لاستقلال السودان المجيد في يناير 2026، تحت شعار يجسد إرادة الأمة وجسارتها: “حتماً نعود”.

وشهد الحفل حضوراً دبلوماسياً رفيعاً شمل ممثلين عن الخارجية البريطانية وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والشخصيات العامة وممثلي الجالية السودانية بالمملكة المتحدة.

وفي كلمته خلال الفعالية يوم الجمعة، أكد سعادة السفير بابكر الصديق، رئيس بعثة السودان في لندن، على صمود الشعب السوداني وقواته المسلحة التي تواصل تحقيق تقدم ملحوظ في كافة المحاور، معيدةً الأمن والاستقرار إلى العاصمة وولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأزرق، مع الثبات الراسخ في دارفور وكردفان.

وأوضح السفير بابكر الصديق أن هذه الانتصارات هي التي مهدت الطريق لعودة مؤسسات الدولة للعمل بانتظام وقوة، مشيراً إلى التزام الدولة بالحلول التي تحفظ كرامة الوطن وسيادته وترتكز على المرجعيات الوطنية المتفق عليها.

كما احتفت السفارة ضمن برنامجها بالنجاحات الرياضية الكبرى التي حققها السودان في عام 2026، حيث يواصل المنتخب الوطني (صقور الجديان) التحليق عالياً في سماء القارة الأفريقية محققاً انتصارات تاريخية أعادت للكرة السودانية هيبتها ومكانتها الطبيعية. وفي ذات السياق، سطع نجم نادي الهلال في المسابقات الأفريقية للأندية، محرزاً نتائج باهرة أكدت علو كعب الأندية السودانية وقدرتها على التنافس بقوة على عرش القارة من جديد.

وعلى صعيد التعاون الأكاديمي، أشاد السفير بابكر الصديق باستمرار منحة “تشيفنينج” (Chevening) المرموقة، مؤكداً أن تميز الشباب السوداني وحصولهم على هذه المنحة يجسد تطلع الأجيال الجديدة لبناء مستقبل الوطن بأدوات العلم والمعرفة، معززين بذلك الروابط التاريخية مع المملكة المتحدة.

كما أشار سعادته إلى تعافي قطاعات الإنتاج، خاصة في مجالي التعدين والزراعة، حيث حقق السودان اكتفاءً ذاتياً في الحبوب الأساسية وطفرة في إنتاج الذهب.

وفي إطار الاحتفالات بالذكرى السبعين للاستقلال، أعلن سعادة السفير عن تنظيم السفارة لملتقى اقتصادي موسع حول إعادة الإعمار في السودان يوم 10 فبراير المقبل، وذلك بالاشتراك مع اتحاد أصحاب العمل السوداني وغرفة التجارة العربية البريطانية، بهدف تعزيز آفاق الاستثمار وجذب الشركات الدولية لمرحلة البناء والإعمار.

كما كشف السفير عن تنظيم يوم ثقافي سوداني شامل في المعهد الملكي للعمارة يوم 12 فبراير، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية البريطانية، ليعكس الثراء الحضاري والتراثي للسودان.

تضمن الحفل عرضاً مرئياً ومعارض فلكلورية وصوراً جسدت شعار “حتماً نعود”، لتؤكد أن السودان رغم التحديات يمضي بقوة نحو غدٍ أفضل بفضل تضامن شعبه في الداخل والخارج، لاسيما الكوادر السودانية المتميزة في بريطانيا، خاصة الآلاف من الأطباء العاملين في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، الذين يظلون خير سفراء لوطنهم.

واختتم السفير بابكر الصديق كلمته بالتأكيد على عمق الصداقة السودانية البريطانية والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

