وزير الخارجية يقدم محاضرة في مركز الدراسات الدفاعية الهندي حول مبادرة الحكومة للسلام وتطورات الأوضاع

قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم أحمد إبراهيم محاضرة في مركز الدراسات الدفاعية الهندي IDSA، أحد أبرز مراكز الدراسات الكبرى في الهند، حول تطورات الأوضاع في السودان والجهود الجارية لحكومة الأمل ضمن مبادرتها لإحلال السلام، اليوم يناير في العاصمة الهندية نيودلهي التي يزورها في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الهندي.

قدم سيادته شرحاً مفصلاً حول طبيعة الحرب في السودان وتمرد مليشيا الدعم السريع والجرائم والفظائع التي ارتكبتها في حق الدولة والشعب السوداني، وأوضح أن ما يدور في السودان حرب بالوكالة يستهدف سيادة ووحدة البلاد بواسطة مليشيا الدعم السريع ودعم وتمويل دولة الإمارات العربية المتحدة، شارحاً الأبعاد الإقليمية التي يمكن أن تترتب على هذا العدوان وما يمكن أن يسببه من عدم استقرار في كامل الإقليم إن لم ينتبه المجتمع الدولي لخطورة ما يتم باعتبار الأهمية الجيوسياسية والتأثير الكبير للسودان على الإقليم.

وأحاط سيادته الحضور بالتقدم الكبير على الأرض الذي تحققه القوات المسلحة السودانية، مدعومة بكافة أطياف الشعب السوداني لدحر التمرد، وأوضح أن الدولة عازمة على دحر التمرد وتحرير الجيوب المتبقية للميليشيا في ولايات كردفان ودارفور.

وقدم سيادته شرحا لمضمون ما حملته مبادرة حكومة الأمل بشأن السلام كخارطة طريق يمكن أن تحقق ذلك الهدف.

تناولت المحاضرة كذلك سرداً للعلاقات الهندية السودانية من منظور أولويات السياسة الخارجية التي تقتضيها مرحلة إعادة الإعمار، حيث أوضح السيد الوزير أن السودان يتطلع إلى البناء على التاريخ المميز للعلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل آليات التعاون الثنائي بما يضمن تحقيق الاستفادة من تجربة الهند وبناء شراكة استراتيجية في مرحلة إعادة الإعمار .

وأوضح عزم الدولة على الدخول في شراكات ذكية مع الهند في قطاعات مختلفة ترسم ملامح مستقبل علاقات متينة لصالح خدمة الشعبين الصديقين في مجالات الزراعة ،الصحة، التعليم، الطاقة الشمسية، الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قطاع التعدين .

حيث عدد سيادته خلال المحاضرة السمات التنموية والثقافية المتشابهة بين السودان والهند والتي تضمن أرضية مشتركة للبناء عليها في إطار الشراكة، بالإضافة إلى الإمكانات التي يتمتع بها السودان من حيث الموقع الاستراتيجي والموارد.

حظيت المحاضرة بحضور كثيف من الباحثين في الشؤون السياسية الدولية والعلاقات الدولية التابعين للمركز ومراكز الفكر الهندية الأخرى، حيث تفاعل الباحثون مع الطرح وقدموا تساؤلات حول مستقبل الوضع في السودان والآثار الإقليمية والقضايا الدولية المرتبطة بها.

جدير بالذكر أن مركز الدراسات الدفاعية الهندي يعتبر أحد أهم مراكز الدراسات الأمنية والسياسية في الهند التي تغذي صناع القرار في الهند بالدراسات والتحاليل في القضايا الدولية التي ترسم ملامح القرار في السياسة الرسمية للدولة .

وقد جاءت المحاضرة في إطار الانفتاح وتقريب وجهات النظر مع الهند باعتبارها من الدول التي يتمتع السودان معها بعلاقات ذاخرة وتاريخ جيد من التنسيق والدعم المتبادل في المحافل الدولية، هذا بالإضافة إلى مساعي التنوير بمبادرة السلام التي قدمتها الحكومة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

هذا وقد قامت إدارة المركز بتكريم السيد وزير الخارجية في سياق احتفاء المركز بالمحاضرات التي يقدمها الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين الزائرين.

سونا