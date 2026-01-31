داليا البحيري تقر بشد وجهها.. وتسأل “تفتكروا هصغر كم سنة؟”

فيما لا تزال العديد من الفنانات في العالم العربي وحول العالم يخفين تفاصيل خضوعهن لعمليات تجميل أو شد الوجه، أقرت الممثلة المصرية داليا البحيري بخضوعها لعملية شد الوجه والرقبة والجفون.

لا بل ظهرت في فيديو على حسابها في إنساغرام، وثق مظهرها قبل وبعد.

كما أكدت البحيري أنها تشعر بالفرح جراء النتيجة التي بدت على ملامحها بعد الجراحة. وقالت في الفيديو: تفتكروا هصغر كام سنة؟ أنا مش من الناس اللي بتحب تغير شكلها، لكن من سنتين أو تلاتة أي حد كان يشوفني، يقول إني باينة تعبانة أو مرهقة”.

وأردفت:” الناس شايفة إني صغرت وبقيت شبه شكلي في فيلم سنة أولى نصب، وأنا حاسة إني لسه صغيرة”.

إلى ذلك، أوضحت أن قرارها جاء بعدما انتبهت لعلامات التقدم بالعمر على وجهها ورقبتها.

وختمت مؤكدة أن تعليقات الأصدقاء والمحيطين بها كانت مشجعة جداً بعد العملية.

يذكر أن داليا كانت ملكة جمال مصر لعام 1990، وشاركت أيضاً في مسابقة ملكة جمال العالم في لوس أنجلوس في العام نفسه.

وعملت كمرشدة سياحية ثم مقدمة برامج قبل دخولها عالم الفن.

أما أول ظهور سينمائي لها فكان في العام 2000 عبر فيلم “علشان ربنا يحبك”، لتكر السبحة بعدها.

العربية نت