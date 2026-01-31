شركة MTN تنعي الاستاذ موسى صديق آدم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تحتسب شركة ام تي ان ( MTN ) سودان عند الله تعالى أحد وكلاء الشركة المغفور له بإذن الله:

الأستاذ/ موسى صديق آدم محمد

الذي انتقل إلى جوار ربه إثر حادث حركة أليم بطريق بورتسودان. لقد كان الفقيد من ركائز مبيعات الاتصالات بالسودان وشركة إم تي ان لأكثر من عقدين من الزمان، وكان مثالاً لطيب السيرة ودماثة الخلق، تاركاً أثراً طيباً في نفوس من عرفوه.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

تتقدم الشركة بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة، وزملائه من الوكلاء، ومجتمع الاتصالات بالسودان، وجميع محبيه، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”