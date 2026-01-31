مداراتمنوعات

شاهد بالصور والفيديو.. رئيس مجلس السيادة “البرهان” يكسر “البروتوكول” ويشرب “كوب” من “العرديب” أهداه له مواطن خلال موكب حاشد بالخرطوم

2026/01/31
624391744 4379643438974462 7481543444782587397 n

624675965 4379643498974456 6589936660190799052 n

تصدر مقطع فيديو لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع رئيس مجلس السيادة, وهو يكسر “البروتوكول”, الرئاسي خلال موكب حاشد بأحد شوارع العاصمة الخرطوم.

624211809 4379643472307792 6907544565587805927 n

“البرهان” ظهر وهو يشرب كوب من عصير “العرديب”, أهداه له مواطن, كان ضمن المئات الذين شهدوا موكب قائد الجيش.

624391744 4379643438974462 7481543444782587397 n

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام رئيس مجلس السيادة, برفع كوب “العرديب”, وتناوله وسط هتافات داوية من المواطنين الذين أشادوا بشجاعته وتواضعه الكبير.

624277970 4379643445641128 7215442146639804923 n

محمد عثمان _ النيلين

