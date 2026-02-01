والي كسلا: وحدة السودان وأمنه نابعة من وحدة المجتمعات

قال والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق إن وحدة السودان وأمنه نابعة من وحدة المجتمعات، الأمر الذي يتطلب تقديم المصالح العليا فوق كل المطامع والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وأضاف لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر توحيد أهل الشرق بكسلا السبت، أن المبادرة أتت في توقيت مهم من تاريخ السودان، وتعد تتويجاً وقطع الطريق أمام المتربصين والساعين لبث الفتن، مشيراً إلى أهمية الحوار لكسر حلقات الكراهية.

وأعرب الوالي عن تطلعه في أن يخرج المؤتمر برؤية واضحة وخطة واستراتيجية ورسالة قوية تدعم جسور التواصل بين أهل الشرق، وتوحد الصفوف، وتنبذ خطاب الكراهية.

وثمن الوالي دور الإدارة الأهلية، داعياً إلى الالتزام بترسيخ السلم الاجتماعي ومعالجة النزاعات بالوسائل الاجتماعية الرشيدة، وحماية المجتمع.