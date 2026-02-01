إرتفاع في وارد محصول الذرة بسوق القضارف اليوم

شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف اليوم إرتفاعا في َوارد محصول الذرة حيث بلغ الوارد (26,033) جوال ذرة .

وتفيد سونا بحسب نشرة اسعار المحاصيل بالقضارف ان الوارد من محصول السمسم بلغ (2,126) جوال، وحب البطيخ التسالي (11,342) جوال .

ووصل قنطار السمسم الي (163) الف جنية فيما انخفض طن حب البطيخ التسالي الي (2) مليون جنية للطن .

وتورد سونا القضارف اسعار انواع الذرة وبحسب مؤشر اسعار سوق محصول القضارف، حيث بلغ اردب الفتريتة (162) الف جنية ، والعكر (157) الف جنية، والدبر (200) الف جنية . وحريراي (170) الف جنية، وودباكو (195) الف جنية ، فيما وصل محصول الدخن الي (233) الف جنية .

