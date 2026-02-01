التربية تعلن عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية 2026

اعلنت وزارة التعليم والتربية الوطنية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية 2026م المحدد انعقادها في الثالث عشر من أبريل المقبل .

وأوضح الاستاذ خالد علي عثمان مدير الادارة العامة لامتحانات السودان ان الادارة اصدرت جداول الامتحانات للشهادات (الاكاديمية والفنية، شهادة القرآن الكريم والدراسات الاسلامية، وشهادة التعليم الحرفي) ، مشيرا إلى أن الإمتحانات ستبدأ يوم الاثنين الموافق 13/4 /2026م بمادتي التربية الاسلامية والتربية المسيحية، وتنتهي في يوم الخميس الموافق 23/ 4/ 2026م بمادة اللغة الانجليزية، منوهاً الي ان الامتحان يبدأ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت السودان في جميع المراكز داخل السودان وخارجه .

وناشد خالد الطلاب الذين لم يكملوا اجراءات تسجيلهم بالاسراع في اكمال اجراءات التسجيل للامتحان بمدارسهم بالولايات وبالمراكز الخارجية، والاستمرار في مراجعة دروسهم والاستعداد للامتحانات متمنياً التوفيق والسداد للجميع وان تنعم البلاد بالأمن والاستقرار .

سونا