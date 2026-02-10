إبستين يحوّل حياة رجل تركي إلى جحيم بسبب الشبه الكبير بينهما.. وهذا ما فعله!

قال رفعت أوزدمير وهو من سكان مدينة قيصرية التركية إن معارفه يقارنونه باستمرار بالممول الأمريكي سيء السمعة جيفري إبستين، لذلك قرر تغيير مظهره.

وذكر أوزدمير البالغ من العمر 55 عاما في حديث لوكالة أنباء DHA، أن الناس أخذوا مؤخرا ينظرون إليه في الشارع نظرة غير لطيفة.

وأضاف أوزدمير، مشيرا إلى أن رد الفعل السلبي من المارة لا يزال يقتصر حتى الآن على التحديق: “في البداية، قال لي ابن أخي إنني أشبه جيفري إبستين، ولم أكن أعرفه حتى. ثم عرفت ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار. لا أريد أن تتم مقارنتي بشخص مثله. ربما نتشابه قليلا في المظهر، لسوء حظي طبعا”.

وطلب أوزدمير من مواطنيه التوقف عن مقارنته بإبستين، قائلا: “لقد فكرت بالفعل في تغيير مظهري – سأبدأ بتغيير تسريحة شعري، وسأطلق لحيتي، رغم أنني لا أحبها. سأفعل أي شيء لأتجنب شب ذلك الشخص. لا أعرف كيف أغير تعابير وجهي.. على أي حال، أنا لست إبستين. شخص سيء كهذا لا يمكن أن يظهر في قيصرية”.

وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة. وفي يوليو من ذلك العام، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.

المصدر: RT