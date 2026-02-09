بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان

أثار الفنان المصري رامز جلال الجدل مع اقتراب شهر رمضان 2026، بعدما كشف عن البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد، المقرر عرضه في الشهر الكريم، دون ذكر اسم تفاصيل المقالب لهذا العام.

فقد نشر رامز جلال البوستر الرسمي لبرنامجه المنتظر، حيث ظهر الفنان من الخلف بإطلالة نارية حيث شعره برتقالي اللون، مرتديا جاكيتا أحمر لامع، بينما يضع إصبعيه على رأسه في إشارة إلى “علامة المسدس”.

كما لفت الأنظار ظهور قرد صغير على كتفه، وكلمة Loading، في رسالة تؤكد أن الكشف عن اسم البرنامج وطبيعته الجديدة بات قريبا.

“أبلة فاهيتا”

في هذا السياق، تداولت وسائل إعلام فنية خلال الأيام الماضية أخباراً عن مشاركة “أبلة فاهيتا” في برنامج رامز المرتقب، وسط تضارب في التفاصيل حول طبيعة ظهورها. فقد أفادت بعض التقارير، أنها ستستدرج النجوم للمقالب، فيما رجحت تقارير أخرى أنها ستشارك كضيفة تتعرض للمقلب مثل بقية الفنانين.

فيما أجريت عمليات تصوير الحلقات وسط إجراءات أمنية وسرية مشددة، فيما تم تسريب بيانات تتعلق بقائمة الضحايا لهذا العام، ومن بينهم رانيا يوسف، وماجد المصري، وريم مصطفى.

وكان رامز جلال قد بدأ بالفعل تصوير برنامجه السنوي للمقالب، المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2026، وذلك في مدينة الرياض، في تجربة جديدة ومختلفة عن المواسم السابقة.

العربيه نت