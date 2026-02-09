رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب

لفتت الفنانة رحمة أحمد الأنظار بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمي لمسلسل «عرض وطلب»، بطولة سلمى أبو ضيف، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث شكّل هذا الظهور مفاجأة للجمهور وأثار حالة من التفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرح البوستر.

ويعكس ظهور رحمة أحمد بالحجاب ملامح شخصية جديدة ومختلفة تقدمها ضمن أحداث المسلسل، في إطار درامي تشويقي يعتمد على عمق الشخصيات وتنوعها، ويُعد هذا الدور من الأدوار اللافتة في مسيرتها الفنية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها في أعمالها السابقة.

وجاء البوستر الرسمي للمسلسل كاشفًا عن أجواء مشحونة بالغموض والصراع، حيث ظهرت رحمة أحمد بإطلالة هادئة تخفي خلفها الكثير من الأسرار، ما يعكس طبيعة الشخصية التي تجسدها والأبعاد النفسية التي تمر بها خلال الأحداث.

مسلسل «عرض وطلب» بطولة سلمى أبو ضيف، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، التي تناقش عددًا من القضايا المعاصرة في قالب درامي مشوق.

عرض وطلب بطولة سلمى أبو ضيف، سماح أنور، علاء مرسى، على صبحى، محمد حاتم، على صبحى، رحمة أحمد، علاء مرسى، عبد الرحمن مخلوف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو موسى.

اليوم السابع