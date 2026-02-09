عبلة كامل حديث السوشيال ميديا رغم الغياب

تحظى االنجمة عبلة كامل بمحبة وشعبية كبيرة وسط جمهورها، وهو ما يجعلها دائما محط اهتمام الكثير في البحث عن أخر أخبارها، وعلى الرغم من الغياب و ابتعادها على الساحة الفنية منذ سنوات ألا أنها تتصدر التريند كل الأوقات و حديث السوشيال ميديا دائما، ويعبر كل رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن افتقادهم لها .

عبلة كامل وتداول اخبار ظهورها في رمضان

النجمة عبلة كامل تصدرت تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار تفيد بظهورها في شهر رمضان المقبل من خلال إحدي الإعلانات التليفزيونية، وهو ما جعل الجمهور يبحث عن تفاصيل أكثر بل والبحث عن الإعلان نفسه لرؤيتها، فهى فنانة صنعت نجوميتها بعيداً عن الضجيج وتميزت بأدوارها الشعبية البسيطة

عبلة كامل في قلوب جمهورها

لم يكن تصدر الفنانة عبلة كامل للتريند اليوم فقط، بل خلال الفترة الماضية ، فعلي سبيل المثال إن الفنانة عبلة كامل تصدرت بظهورها في بعض الصورة المصنوعة بالـ AI، كما تصدرت أيضاً التريند بعد قرار الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين والفنانة عبلة كامل على رأس القائمة، كما تصدرت التريند بعد ظهور تسجيل صوتى لها تطمئن جمهورها على صحتها.

عبلة كامل فنانة لا يشبهها أحد

عبلة كامل غابت عن الساحة الفنية بعدما تركت ارثاً فنيا بارزاً جعلها من الفنانات اللاتى لا يشبها أحداً، فهى لم تكن فنانة ناجحة فقط، بل هي ظاهرة فنية وإنسانية، تمثل وجدان الناس وتعبر عن مشاعرهم بأبسط الكلمات وأصدق التعابير استطاعت أن تخلّد نفسها في الذاكرة الشعبية المصرية، وأن تترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن العربي.

أخر أعمال عبلة كامل

وكان آخر أعمال الفنانة عبلة كامل مسلسل “سلسال الدم” عام 2018 وشارك فى بطولته رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين المشاركين فى الأجزاء السابقة، ومن المنضمين للجزء الجديد الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة، والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال، من إنتاج لؤى عبد الله.

