مدير مالية شمال كردفان بالإنابة يؤكد اهتمام حكومة الولاية بسداد متأخرات العاملين

أكد الأستاذ سيف الدولة احمد هاشم مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بشمال كردفان بالإنابة سعي حكومة الولاية واستمرار جهودها في سداد متأخرات العاملين وجدولتها وفقاً للموارد المتاحة.

وقال في تصريح صحفى أن حكومة ولاية شمال كردفان تقوم بهذه المجهودات في إطار تخفيف أعباء المعيشة عن العاملين بالولاية، مشيراً إلى أن استحقاقات العاملين بالولاية تجد الاهتمام والرعاية من الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف والي شمال كردفان، مؤكداً أن الولاية شرعت عبر وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية بصرف مرتب شهر يوليو 2023 لمتاخرات العاملين حيث رصدت وزارة المالية المبالغ اللازمة لسداد مرتب هذا الشهر.

وقال سيف الدولة ان هذا العمل يعتبر من ضمن الجهود المبذولة لتخفيف أعباء المعيشة على العاملين والاهتمام المتعاظم من حكومة الولاية بالعاملين الذين قدموا الأنموذج والتضحية الوطنية خلال هذه الحرب، وتعرضوا للمعاناة بسبب المليشيا المتمردة.

سونا