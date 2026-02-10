وزير الزراعة والري يبحث مع اليونيسف دعم قطاع المياه وجهود إعادة الإعمار

أكد وزير الزراعة والري، بروفيسور عصمت قرشي عبدالله، أن قطاع المياه يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالدمار الممنهج من المليشيا المتمردة، مشيرًا إلى الأهمية القصوى لدعم توفير المياه النقية وتأهيل البنية التحتية لمياه الشرب، باعتبارها من أساسيات الاستقرار المجتمعي والتنمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المدير القطري لمنظمة اليونيسف في السودان، مستر ييت شلتون، بحضور عدد من خبراء مياه الشرب في مقر الوزارة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة اليونيسف لدعم قطاع المياه، خاصة في ما يتعلق بتوفير المياه النقية للمواطنين، وتأهيل وصيانة البنية التحتية لمياه الشرب، إلى جانب دعم جهود الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.

وأكد الوزير حرص وزارة الزراعة والري على إعطاء أولوية قصوى لقطاع المياه ضمن برامج إعادة الإعمار، مشددًا على أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اليونيسف، لدعم الخطط الوطنية الرامية إلى إعادة بناء القطاع وتعزيز قدرته على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية.

وأشار إلى ضرورة التنسيق المحكم بين الوزارة واليونيسف لضمان توجيه الدعم وفق الأولويات الفعلية، بما يسهم في تحقيق التعافي المستدام وخدمة المجتمعات المتأثرة.

من جانبه أكد المدير القطري لمنظمة اليونيسف مستر ييت شلتون التزام المنظمة بدعم قطاع المياه في السودان، وأعرب عن شكره للسيد الوزير، مشيرًا إلى استعداد اليونيسف للمساهمة في توفير المياه النقية، ودعم برامج الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار، بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة والري والجهات ذات الصلة.

سونا