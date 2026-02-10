سفير السودان بالنمسا يدعو الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على مليشيا الدعم السريع المتمردة وداعميها

​ دعا سفير السودان لدى النمسا، السفير مجدي أحمد مفضل، الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على مليشيا الدعم السريع المتمردة وداعميها الإقليميين، وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة، لوقف دعمهم العسكري واللوجستي والسياسي للمتمردين، مجدداً رفض السودان لأي دور للإمارات في جهود تحقيق السلام بالبلاد.

​جاء ذلك خلال لقائه رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النمساوي، السيدة بيترا باير، حيث استعرض آخر التطورات في السودان، مشيراً إلى عودة أكثر من أربعة ملايين نازح ولاجئ منذ يناير 2025م، وعودة الحكومة إلى العاصمة الخرطوم، وتسيير أول رحلة ركاب داخلية من بورتسودان إلى مطار الخرطوم الدولي، إضافة إلى تقديم مبادرة حكومة السودان للسلام إلى مجلس الأمن، مع استمرار الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا المتمردة واستخدامها لمرتزقة أجانب.

​وأعرب السفير عن أمله في توجيه الدعم الإنساني النمساوي مستقبلاً لدعم جهود التعافي وإعادة إعمار المشروعات الزراعية المروية.

سونا