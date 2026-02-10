احمد الشاكر للبرهان: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه أمامك ولا نبالي حفظ الله السيد القائد العام للقوات المسلحة السودانية

أشاد قائدنا بدوري العسكري والإعلامي المتواضع ، وقال لي واصل واستمر ومجهودكم مقدر يا فدائي ود الشاكر طوالي رسائلكم بتصلنا ومتابعين ، أنت وبقية الفدائين مثلتم القوات المسلحة خير تمثيل واستمرو في تمثيلها أفضل فأفضل فأنتم خير مثال للفدائي السوداني الذي يحتذي به.

وبشرنا بأن النصر الكبير قد إقترب بإذن الله.

نسأل الله ان يحفظك ويبارك فيك وفي عملك وان يرزقك البطانة الصالحه التي تعينك علي نصر البلاد والعباد أنت وجميع ولاة أمورنا يارب العالمين

نحنا معاك ووراك والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه أمامك ولا نبالي حفظ الله السيد القائد العام للقوات المسلحة السودانية