وزير البنى التحتية بنهر النيل يتفقد الأداء بمحطتي مياه الدامر وعطبرة ومحطة عطبرة القديمة

تفقد المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بنهرالنيل، الأحد، محطتي مياه عطبرة والدامر .

ودعا الى ضرورة وصول المياه لكافة المواطنين مشيرا الى الطفرة الكبيرة والتحديث الذي شمل المحطتين.

وأشار خلال زيارته اليوم للمحطتين برفقة المهندس عادل خضر مدير هيئة مياه الولاية .

أشار الى أهمية تطوير الخدمات وجعلها واقعا ملموسا للمواطن .