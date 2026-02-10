سياسية
وزير البنى التحتية بنهر النيل يتفقد الأداء بمحطتي مياه الدامر وعطبرة ومحطة عطبرة القديمة
تفقد المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بنهرالنيل، الأحد، محطتي مياه عطبرة والدامر .
ودعا الى ضرورة وصول المياه لكافة المواطنين مشيرا الى الطفرة الكبيرة والتحديث الذي شمل المحطتين.
وأشار خلال زيارته اليوم للمحطتين برفقة المهندس عادل خضر مدير هيئة مياه الولاية .
أشار الى أهمية تطوير الخدمات وجعلها واقعا ملموسا للمواطن .
من جانبه استعرض المهندس عادل خضر جهود إدارته في تحسين خدمات المياه على مستوى محطات المقرن وعطبرة القديمة مؤكدا مساعيهم الجادة لترقية وتطوير الخدمات وتحقيق رضا المواطنين بعموم محليات الولاية والمعالجات التي تمت في جانب عدم تأثر المحطات بانحسار وارتفاع مناسيب النيل.
سونا