هيئة نظافة بحري تنفذ حملات مكثفة لإزالة التراكمات والنفايات

نظمت هيئة نظافة محلية بحري حملات مكثفة شملت عدداً من قطاعات المحلية، حيث تم نقل تراكمات النفايات والأنقاض لتحسين المشهد البيئي العام.

وأوضح مشرف هيئة النظافة ببحري، سيف الدين إبراهيم، أن الهيئة نفذت حملة خاصة داخل وحول استاد كوبر، أشرف عليها وزير الشباب والرياضة الاتحادي، البروف احمد آدم، وبمتابعة من المدير التنفيذي لمحلية بحري، الاستاذ محمد احمد الحاج.

وأشار سيف الدين، إلى أنه تم نقل 8 رحلات من الأنقاض والنفايات، مؤكداً أن العمل في استاد كوبر قطع شوطاً كبيراً.

وأضاف سيف الدين أن الهيئة ستشرع مباشرة في إصحاح بيئة استاد التحرير ببحري، مع التركيز على مواصلة الحملات لتشمل دور الرياضة المختلفة في المحلية، وذلك في مسعى متواصل لتحسين البنية التحتية والمرافق العامة.

من جهته، قدم مدير هيئة نظافة بحري، الأستاذ ضياء الدين المحبوب، تفاصيل أوسع عن نطاق الحملات، مبيناً أن البرنامج استهدف الشريط الموازي لخط السكة حديد بالدروشاب حتى منطقة الكدرو. وقد تم توفير 8 قلابات ولوَدْرَين لضمان نجاح العمليات.

وأكد المحبوب أنه تم توزيع عدد من الحاويات الكبيرة في المواقع التي تم تنظيفها، بهدف منع تراكم النفايات مرة أخرى. ووجّه مناشدة إلى المواطنين بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها، معتبراً أن تغيير السلوك السلبي للمواطن تجاه النظافة يساهم بشكل فعّال في السيطرة على البيئة وتقليل تراكم النفايات.

تأتي هذه الحملات المكثفة ضمن الجهود المبذولة لتهيئة البيئة المحلية وتطوير المرافق بعد عودة المواطنين، وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة.

سونا