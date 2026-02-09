صحة الخرطوم تسلّم سلة رمضان للعاملين وتؤكد الوقوف مع قضاياهم وحقوقهم

أكد الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم الوزير المكلف، أن العاملين بالوزارة هم الوقود الحقيقي لمسيرة العمل الصحي وهم أصحاب الفضل والنجاح في ما تحقق من إنجازات، مشددًا على اهتمام الوزارة بقضاياهم وحقوقهم والوقوف معهم في كل ما يعزز استقرارهم وتحسين بيئة العمل .

جاء ذلك خلال مراسم تسليم سلة رمضان للعاملين الأحد، المقدمة من الهيئة النقابية للمهن الصحية الطبية، حيث عبّر الدكتور فتح الرحمن عن فخره بالانتماء إلى الكوادر العاملة في القطاع الصحي، مثمنًا دورهم الكبير وتضحياتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

وأشار إلى أن عام 2026 يحمل بشائر النصر، مؤكدًا الوقوف والدعم للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، ومجددًا التزام الوزارة بدعم العاملين وتلبية حقوقهم المشروعة.

من جانبه قال الدكتور هشام عبد الله، رئيس الهيئة النقابية للعاملين، إن سلة رمضان تُعد أول عمل يُقدَّم للعاملين بعد الحرب، كاشفًا عن وجود العديد من المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الفترة المقبلة دعماً للعاملين.

وجدد وقوف العاملين مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن .