بدء ترحيل الأجانب المخالفين بالشمالية الإثنين القادم

عقد اليوم بدنقلا أمين عام حكومة الولاية الشمالية، الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، رئيس اللجنة العليا لضبط الوجود الأجنبي بالولاية، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للأمانة العامة للحكومة، لمناقشة الترتيبات النهائية والإجراءات القانونية الخاصة بترحيل الأجانب المخالفين.

واستعرض الاجتماع كافة الجوانب التنظيمية والقانونية لضمان تنفيذ عملية الترحيل وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، مع التأكيد على استكمال الترتيبات بشكل كامل قبل بدء العملية.

وأوضح الأستاذ حسن آدم حسن، رئيس لجنة الترحيل باللجنة العليا، في تصريح صحفي، أن الاجتماع تضمن عرض تقرير مفصل عن سير العمل بمحليتي دنقلا والبرقيق، مؤكدًا أن اللجنة قامت بجولات ميدانية بالمحليتين، وأن جميع الترتيبات جاهزة لبدء عمليات الترحيل يوم الإثنين القادم.

وأشار إلى أن الترحيل سيشمل (670) أجنبيًا من دولة جنوب السودان و(12) من دولة إثيوبيا، إضافة إلى عدد آخر بمحلية دنقلا يجري حصره حاليًا بالتنسيق مع لجنة ضبط الوجود الأجنبي بالمحلية، تمهيدًا لاستكمال الترتيبات النهائية.

ودعت اللجنة جميع الأجانب المتواجدين بالولاية الشمالية دون أوضاع قانونية إلى الإسراع بالتسجيل للعودة الطوعية، التي ستنطلق يوم الإثنين القادم بجميع المحليات، مشددة على أنه بعد انتهاء فترة العودة الطوعية سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي تشمل الإبعاد أو السجن أو الغرامة.

