والي القضارف يدشن سلة رمضان للايتام بدعم من منظمة مراقي للتنمية

دشن والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن اليوم بإدارة الايتام توزيع سلة رمضان لأسر الايتام والشهداء بولاية القضارف المقدمة من منظمة مراقي للتنمية لأكثر من أربعة آلاف اسرة على مستوى المحليات .

وحيا والي القضارف كافة المنظمات التي تسهم طيلة الفترات الماضية في تقديم الدعم للاسر الضعيفة والمحتاجة والايتام والشهداء بجانب دور ديوان الزكاة .

ودعا الوالي وزارة الرعاية الاجتماعية لأهمية الإسراع في حصر الايتام بالولاية وتصنيفهم من أجل تسهيل تقديم الخدمات ممتدحا دور منظمة مراقي في تقديم السلة لأسر الشهداء والايتام داعيا الخيرين من اهل القضارف لمد العطاء وكفالة الايتام .

وأشارت الاستاذة اسيا عبدالرحمن مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية للآليات التي تعمل عليها الوزارة من أجل تخفيف حدة الفقر على المحتاجين مشيرة للخطوات التي تمت في سبيل حصر كافة الفقراء والمساكين بالولاية مجددة العمل على تقديم الدعم اللازم للشرائح الضعيفة والمتعففة من أجل توفير كسب سبل الحياة والعيش الكريم .

وقال الأستاذ معمر عثمان الزين مدير منظمة مراقي للتنمية سلة رمضان للايتام وأسر الشهداء تعد احد برامج الرعاية الاجتماعية من أجل تخفيف اعباء المعيشة على الأسر والمتعففة على مستوى محليات الولاية مشيرا للبرامج الراتبة التي ظلت تقدمها المنظمة في دعم الايتام واسر الشهداء .

سونا