وزير الصحة يشارك في فعالية “السير من أجل الصحة” في نسختها السادسة

شارك وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم عوض الله يرافقه أعضاء وفد السودان وأعضاء بعثة السودان الدائمة بجنيف، اليوم في فعالية “السير من أجل الصحة (Walk the Talk) في نسختها السادسة، التي تُنظّمها منظمة الصحة العالمية سنوياً بساحة الأمم بجنيف، وتستقطب مشاركة واسعة من قادة الصحة العالميين ووفود الدول الأعضاء في رسالة موحّدة مفادها أن الصحة حق للجميع وأن النشاط البدني ركيزة أساسية لتحقيقها.

وجاءت مشاركة الوزير على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها التاسعة والسبعين (18–23 مايو 2026).

وافتُتحت الفعالية بكلمات لعدد من المتحدثين، من بينهم عمدة جنيف ولاعب كرة القدم الكاميروني غايل أوندووا والمدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تلتها صورة جماعية ومسيرة من ساحة الأمم إلى مقر المنظمة، بمشاركة واسعة من وفود الدول الأعضاء والجمهور.

وتأتي هذه الفعالية السنوية في إطار جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وإبراز دور النشاط البدني في ترسيخ مبدأ “الصحة للجميع”، وقد نُظّمت هذا العام بالشراكة مع مدينة جنيف وكانتون جنيف والاتحاد السويسري للرياضة.

