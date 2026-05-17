وكيل وزارة الصحة يطلع على مجمل الأوضاع الصحية باقليم النيل الأزرق

اطلع وكيل وزارة الصحة د. علي بابكر على مجمل الأوضاع الصحية بإقليم النيل الأزرق والاحتياجات، وذلك من خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة بالخرطوم، المدير العام لوزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق، د مصطفى جبر الله، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة.

واكد الوكيل ان الوضع بالاقليم في تحسن، لافتاً إلى دعم شهري من وزارته للطوارئ بكل الولايات، بجانب الدعم للمستشفيات، وحول مرض التهاب الكبد الفيروسي (E) كشف عن تكوين فريقين لاحتواء المرض بالاقليم بالإضافة إلى ولايتي الجزيرة وسنار والمكونين من الوزارة ومنظمات الصحة العالمية، اليونسيف وصندوق إعانة المرضى الكويتي، على ان يغادرا بعد غدٍ الثلاثاء، ومن ثم إعداد تقريرين مفصلين ورفعهما لتحديد التدخلات المطلوبة.

ووجه الوكيل بوضع خطة متكاملة لمكافحة نواقل الأمراض بالتنسيق مع إدارة مكافحة النواقل، مع تحديد الأدوار وتكلفة الحملة.

وتعهد مديرو إدارات الرعاية الصحية الأساسية، والطب العلاجي بجانب إدارة المشروعات، بالعمل على توفير المطلوبات، ومنها محطة الأكسجين، والأشعة المقطعية بتمويل من وزارة المالية، وكذلك الرنين المغناطيسي، وتوفير 5 عربات اسعاف ضمن الدعم المقدم من مركز الملك سلمان، مطالبين الوزارة بالاقليم بتقوية نظام المعلومات، وتعيين القابلات.

وكان المدير العام لوزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق د. مصطفى جبر الله، طرح عدداً من الاحتياجات، ومنها الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، وتوفير مزيد من الناموسيات المشبعة، وعدد إضافي من ماكينات غسيل الكلى، وإنشاء مركز ثاني للغسيل، لجهة ان بالاقليم مركزا واحدا.

سونا