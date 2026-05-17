نيرتتي تحتضن امتحانات المرحلة المتوسطة وسط إجراءات رقابية مشددة

وسط أجواء امتزجت بالتفاؤل والجدية، انطلقت اليوم الأحد امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة بمدينة نيرتتي والدوائر المجاورة، حيث توجه مئات التلاميذ إلى مراكز الامتحانات لبدء واحدة من أهم المحطات التعليمية في مسيرتهم الدراسية.

المراكز شهدت زيارات ميدانية من مسؤول التعليم والشباب والرياضة برفقة قيادات محلية وتربوية، هدفت إلى متابعة سير العملية الامتحانية والتأكد من جاهزية القاعات من حيث التهوية والإضاءة وتنظيم جلوس الطلاب، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تساعدهم على التركيز.

الزيارات لم تقتصر على الجوانب الفنية، بل شملت أيضاً تقديم دعم نفسي ومعنوي للتلاميذ، عبر تشجيعهم على تجاوز القلق المصاحب لفترة الامتحانات وتحفيزهم على الأداء المتميز. وأكدت الجهات المشرفة التزامها بتطبيق اللوائح الصارمة المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير أجواء هادئة داخل المراكز لضمان سير الامتحانات بانضباط كامل.

هذه الخطوة تعكس حرص السلطات التعليمية على تعزيز الثقة في العملية الأكاديمية، وتقديم نموذج يُظهر أن التعليم في السودان قادر على الاستمرار رغم التحديات، مع إعلاء قيمة الدعم النفسي إلى جانب الرقابة الصارمة.

