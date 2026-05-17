إبراهيم بقال يظهر بالزي العسكري ويتوعد الــ.ـدعم السريع

في مشهد أثار جدلاً واسعاً، ظهر الإعلامي إبراهيم بقال، المنشق عن قوات الدعم السريع، في تسجيلات مصوّرة جديدة وهو يرتدي الزي العسكري “الكاكي”، معلناً انخراطه الميداني إلى جانب القوات المشتركة ضد المليشيا.

بقال قال في حديثه المصوَّر إنه انتقل “من مطار بورتسودان إلى الميدان مباشرة”، مؤكداً أن تحوله لم يكن رمزياً بل عملياً، حيث تخلى عن البدلة المدنية ليشارك في العمليات العسكرية. ووجّه رسائل مباشرة لعناصر الدعم السريع، متوعداً بمواجهتهم في جبهات عدة، بينها المالحة والطينة والفاشر، مشدداً على أنه سيكون حاضراً في “كل المتحركات والميادين”.

هذا الظهور يأتي بعد أشهر من إعلان بقال انشقاقه عن الدعم السريع، وهي الخطوة التي أثارت حينها نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية. لكن ظهوره الأخير بالزي العسكري منح رسائله بعداً تصعيدياً جديداً، خاصة مع تزايد التوترات الميدانية في مناطق غرب السودان.

تفاعل واسع شهدته منصات التواصل الاجتماعي عقب انتشار الفيديو، حيث اعتبره البعض دليلاً على اتساع دائرة الانشقاقات داخل صفوف الدعم السريع، فيما رأى آخرون أنه يعكس انتقال المعركة إلى مستويات أكثر حساسية، مع دخول شخصيات إعلامية بارزة إلى خطوط المواجهة.

الانتباهة