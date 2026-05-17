واشنطن تحذر من استمرار الــ.ـدعم العسكري الخارجي للسودان

في تصريحات جديدة، شدد مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس على أن السودان لن يتمكن من تجاوز أزمته الإنسانية والسياسية إلا عبر وقف دائم لإطلاق النار وفتح باب الحوار الشامل بقيادة مدنية. بولس أوضح أن الإدارة الأمريكية تضع الملف السوداني في صدارة أولوياتها، وأن الرئيس الأمريكي يتابع عن كثب الجهود الرامية لإنهاء الحرب ومعالجة تداعياتها.

المسؤول الأمريكي أشار إلى أن استمرار تدفق الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة يفاقم الأزمة ويطيل أمد الصراع، داعياً الدول المتورطة إلى وقف هذه الممارسات فوراً. وأضاف أن “مبادئ برلين من أجل السودان”، التي حظيت بتأييد 22 دولة ومنظمة دولية، تمثل أرضية يمكن البناء عليها للوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة.

بولس أكد أن السودان بحاجة إلى عملية سياسية سودانية-سودانية، تقود إلى انتقال حقيقي نحو حكم مدني، مشدداً على أن أي حل لا يضع المدنيين في موقع القيادة لن يحقق الاستقرار المطلوب. كما لفت إلى أن تحقيق هدنة إنسانية دائمة يتطلب توافقاً داخلياً بعيداً عن التدخلات الخارجية، مع إعلاء صوت المجتمع المدني في صياغة مستقبل البلاد.

