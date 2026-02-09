مواطنو الحجير بمروي يقدمون وجبة لنازحي الفاشر بمعسكر العفاض

قدم مواطنو منطقة الحجير بمحلية مروي وجبة غذائية لنازحي الفاشر بمعسكر إيواء أزهري المبارك بالعفاض بدعم من سيدة أعمال سيدة الأعمال الهندية شكيلا خاتون وتعتبر هذه المبادرة واحدة من سلسلة مبادرات وطنية لدعم أهالي الفاشر المستضافين بالعفاض.

من جانبه أعرب مدير مركز إيواء العفاض رامي عبدالرحيم عن شكره لأهالي الحجير على هذه المبادرة الإنسانية مشيرًا إلى أن المركز يأوي أكثر من 4 آلاف أسرة من النازحين منذ عام ونصف.

وأضاف رامي أن المنظمات والمجتمعات المحلية تقوم بدعم كبير للنازحين وأن هذه المبادرة تعكس روح التكافل والتضامن بين أبناء الوطن وأعرب عن شكره للمبادرة متمنيا استمرار مثل هذه المبادرات التي تعضد اللحمة الوطنية.

من ناحيته قال عوض علي ممثل أهالي الحجير “نتمنى أن ينتصر الجيش في القريب العاجل لينهي هذا التمرد الذي شرد الجميع، مشيرا الا أنهم قدموا ثلاث مبادرات سابقة ومؤكداً على استمرار قوافل الدعم والمؤازرة من أهالي الحجير لأهالي الفاشر.

