وفد الصحة يبدأ تنسيق عاجل لدعم جنوب كردفان طبياً بعد فك الحصار

بدأ وفد من وزارة الصحة زيارة رسمية اليوم إلى ولاية شمال كردفان ، بهدف تنسيق الجهود لتأمين الاحتياجات الصحية والطبية العاجلة لمواطني ولاية جنوب كردفان عقب فك الحصار عن مدن الدلنج و كادوقلي.

وأوضح د. عماد عبدالمنعم، مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة الاتحادية، أن الوفد عقد اجتماعاً مع قيادات الصحة بشمال كردفان بتوجيهات من وزير ووكيل الصحة، حيث ناقش الاجتماع سبل توفير الخدمات الطبية العاجلة لمدن هبيلا والدلنج وكادوقلي، مؤكداً اكتمال التنسيق لتأمين جميع الخدمات الصحية بالولاية.

من جانبها، أكدت د. إيمان مالك، المدير العام لوزارة الصحة بشمال كردفان، أن الاجتماع مع لجنة الإسناد الاتحادية جاء لدعم جنوب كردفان في مرحلة ما بعد الحرب، مشيرة إلى أن مقر اللجنة سيكون في مدينة الأبيض لتقديم الدعم اللوجستي والإمداد الطبي، مع التركيز على التدخلات السريعة وفق الأولويات الصحية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أوضح د. الخضر احمد، مدير القطاع الغربي بالإمدادات الطبية، أن زيارة الوفد تهدف إلى تنسيق الجهود في مختلف القطاعات الصحية لضمان وصول الأدوية والمعينات الطبية إلى مواطني جنوب كردفان بعد الحصار الذي عانته المنطقة.

سونا