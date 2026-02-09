قافلة الصمود لجامعة كرري تنفذ عددا من البرامج بمعسكر العفاض

واصلت قافلة جامعة كرري قافلة الصمود التي سيرتها إلى مركز إيواء أزهري المبارك بمنطقة العفاض، تنفيذ برامجها لليوم الثالث على التوالي حيث استهدفت دعم وإسناد نازحي مدينة الفاشر، وتلبية احتياجاتهم في مجالات التدريب المهني، والخدمات الطبية، إلى جانب الدعم الاجتماعي والثقافي.

وقال نائب مدير القافلة، المقدم مهندس يحيى محمد بحر، إن القافلة نفذت عدداً من الورش التدريبية والدورات العملية في مجالات التوصيلات الكهربائية، والسباكة، واللحام، إضافة إلى إنشاء حمّامات، وذلك بمبادرة من جامعة كرري – كلية التقنية.

وأوضح أن البرامج التدريبية استهدفت نحو 60 شخصاً من الوافدين، وتستمر على مدى خمسة أيام، في إطار توجه يهدف إلى تمكين المستفيدين بمهارات مهنية عملية تعزز فرص الاعتماد على الذات وتحسين سبل العيش.

وأشار بحر إلى أن القافلة ركزت على الجوانب التطبيقية المرتبطة باحتياجات مراكز الإيواء، بما يسهم في إحداث أثر مباشر ومستدام وسط النازحين، مؤكداً أن هذه الأنشطة تأتي ضمن الدور المجتمعي لجامعة كرري ومسؤوليتها تجاه قضايا المجتمع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وفي السياق ذاته، شاركت شعبة التوجيه المعنوي الفرقة 19مشاة مروي ببرامج معنوية استهدفت رفع الروح المعنوية للنازحين، إلى جانب تنفيذ تغطيات إعلامية عكست أنشطة القافلة ومضامينها الإنسانية، وأسهمت في إبراز الجهود المبذولة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مثل هذه المبادرات.

من جانبه، أكد الرائد طبيب سامر أن القافلة جاءت متعددة الأغراض، وشملت أنشطة اجتماعية وثقافية وطبية وهندسية، لدعم وإسناد وافدي الفاشر بمركز إيواء العفاض. وأوضح أن القافلة حققت أهدافها بنسبة 99%، مشيداً بحجم التفاعل والاستفادة من البرامج المقدمة، ومؤكداً في الوقت ذاته استمرار تسيير القوافل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الجانب الطبي بالقافلة نفذ عدداً من العيادات الحيوية، شملت عيادات الأسنان، والباطنية، وطب الأطفال، إلى جانب تنفيذ برنامج ختان جماعي، أسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن الأسر النازحة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقال ان قافلة الصمود جسدت نموذجاً للتدخل الإنساني المتكامل، الذي يجمع بين الإغاثة المباشرة وبناء القدرات، وعكست التزام جامعة كرري بالوقوف إلى جانب المتأثرين وتعزيز قيم التكافل والمسئولية المجتمعية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة النازحين.

سونا