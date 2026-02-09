ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف اليوم

شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف اليوم الاثنين ارتفاعا طفيفا في وارد المحاصيل الزراعية، حيث بلغ الوارد من الذرة (23777) جوالا، فيما بلغ الوارد من محصول حب البطيخ (11909) جوالا، وبلغ الوارد من محصول السمسم (2399) جوالا، فيما بلغ الوارد من الدخن (1846) جوالا.

وبلغ سعر قنطار السمسم (165) الف جنيه، فيما ظل سعر طن حب البطيخ التسالي مليوني جنيه على ماكان عليه يوم أمس.

وتورد سونا القضارف اسعار انواع الذرة وبحسب مؤشر اسعار سوق محصول القضارف بلغ اردب الفتريتة (165) الف جنيه، والعكر (159) الف جنيه، والدبر (200) الف جنيه، وحريراي (180) الف جنيه، وودباكو (180) الف جنيه، فيما ارتفع اردب محصول الدخن الى مبلغ (237) الف جنيه، حيث ظلت الأسعار كما هي من يوم أمس بزيادة طفيفة في محصول الفتريتة.

سونا