وزير الشباب والرياضة بنهر النيل يؤكد دعمه لتفعيل العمل الشبابي والرياضي بالولاية

اكد الدكتور محجوب السر وزير الشباب والرياضة المكلف بولاية نهر النيل اهتمامه ورعايته لكل الأنشطة الرياضية والشبابية بالولاية .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم أعضاء اللجنة المنظمة لدورة شهداء معركة الكرامة الرياضية بمنطقة القبة بوحدة الاتبراوي بمحلية الدامر برئاسة الأستاذ محي الدين مجذوب وبحضور الأستاذ عبدالله العطا مدير الرياضة بالولاية.

وبحث اللقاء الإعداد والترتيب لختام الدورة والتي ينظمها أبناء المنطقة لتفعيل المناشط الرياضية والشبابية والمحافظة على الشباب وحمايتهم من مخاطر المخدرات.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل لبرنامج الختام بتوفير كل المعينات الرياضية لانجاح الفعالية .

من جانبه أكد الأستاذ محي الدين مجذوب رئيس الوفد اكتمال الترتيبات النهائية لختام الدورة الرياضية والتي تشتمل على تكريم الفرق المشاركة في البطولة وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز.

سونا