تكريم رسمي لمستشاري القنصلية السودانية بجدة

نظمت اللجنة التسييرية للجالية السودانية بمدينة جدة، مساء أمس، حفل وداع وتكريم للمستشارين بالقنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة، العميد حسين الصادق والعميد الطاهر حسب سيدو، بحضور القنصل العام السفير كمال علي عثمان ومديري الإدارات بالقنصلية.

وأكد السفير كمال علي، في كلمته خلال الحفل، تقديره للجهود الوطنية التي بذلها المحتفى بهما في خدمة الوطن والجالية، مشيراً إلى أن تكريمهما يمثل تكريماً للقنصلية وللسودان.

من جهته، أعرب العميد حسين الصادق عن شكره وتقديره للجالية السودانية بجدة، مؤكداً أن التكريم يجسد أصالة وتلاحم أبناء الوطن، وداعياً إلى مواصلة العمل الوطني وخدمة قضايا الجالية.

وأشاد رئيس اللجنة التسييرية للجالية السودانية بجدة، الفاضل الشاذلي، بالمبادرات الإنسانية والوطنية للمستشارين، مستعرضاً إسهاماتهما في تعزيز العمل المجتمعي وترسيخ قيم التضامن بين أبناء الجالية.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن السيرة الذاتية للمحتفى بهما، إلى جانب فقرات وطنية وتقديم هدايا ودروع تكريمية من عدد من الجهات.

سونا