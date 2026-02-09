مدير مستشفى سنار التعليمي يشيد بالمقاومة الشعبية والمنظمات لتطوير المستشفى

أشاد مدير عام مستشفى سنار التعليمي الدكتور محمد النور محمد توم بمبادرة تأهيل وتطوير المستشفى، مؤكدًا أن المبادرة قطعت شوطًا من الخطة.

من جانبه أكد المدير الإداري للمستشفى اللواء (م) عادل أحمد عمر في تصريح لـ(سونا) أن المبادرة التي بدأت بمشاركة قوات من اللواء 265 دفاع جوي، ولجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية سنار قاربت على إكمال عمليات النظافة وإصحاح البيئة، معربًا عن شكره للواء ركن علي بيلو قائد قطاع النيل الأزرق دفاع جوي، والعميد ركن عبد المنعم الشاذلي، والأستاذ سفيان صالح من المقاومة الشعبية.

وقال إن الجهود تواصلت لتأهيل أنظمة الصرف الصحي، حيث تم تركيب طلمبة جديدة لضخ مياه الصرف الصحي.

وأبان أن منظمة بانكير تعمل على حفر بئرين للصرف الصحي، والمساعي مستمرة مع المنظمة والجهات المختصة لتوفير التمويل اللازم لإكمال أنظمة الصرف الصحي.

وفي الأثناء، ثمَّن انضمام شباب حي القلعة وسط للصيانة، ومنظمة الحوش الكبير التي تعهدت بتبني جزء من خطة تطوير المستشفى، والتزم الحرفيون بصيانة العربات والتانكر، كما قدم قدامى لاعبي كرة القدم بسنار تصورًا لمشاركتهم في المبادرة.

وقدم رجل الأعمال محمد اليسر النجومي مجموعة من الأسرة والكراسي المتحركة لمستشفى الحوادث.

وأشار المدير الإداري إلى اكتمال إنارة واجهة المستشفى، وتواصل العمل في إكمال إنارة الحوادث والباطنية، وتكملة السور والبوابة.

