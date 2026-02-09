جيبوتي ترحب بقرار عودة السودان لمنظمة الإيقاد

أصدرت جمهورية جيبوتي بياناً اليوم الاحد الموافق 8 فبراير 2026، بصفتها الرئيس الدوري للهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد) أعربت فيه عن بالغ ترحيبها بقرار عودة جمهورية السودان إلى عضوية المنظمة بعد فترة التجميد، والذي تم عبر رسالة رسمية موجهة من وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان إلى الأمين التنفيذي لمنظمة الإيقاد .

وأكدت جمهورية جيبوتي دعمها الكامل لعودة جمهورية السودان وشددت على الدور المحوري الذي يضطلع به السودان باعتباره عضوا مؤسسا وفاعلاً في منظمة الإيجاد لما يتمتع به من ثقل سياسي وجغرافي وإقليمي، وما قدمه من إسهامات تاريخية في دعم جهود الاستقرار والتنمية والتكامل الإقليمي .

وفيما يلي تورد سونا نص البيان :

جمهورية جيبوتي

بيان

الاحد الموافق 8 فبراير 2026

. تعرب جمهورية جيبوتي، بصفتها الرئيس الدوري للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) عن بالغ ترحيبها بقرار عودة جمهورية السودان الشقيقة إلى عضوية المنظمة بعد فترة التجميد، والذي تم عبر رسالة رسمية موجهة من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان إلى الأمين التنفيذي لمنظمة الإيجاد .

وتعتبر جمهورية جيبوتي هذا القرار خطوة مهمة من شأنها تعزيز التماسك الإقليمي وترسيخ ديناميكية العمل الجماعي بين الدول الأعضاء.

وبهذه المناسبة، تؤكد جمهورية جيبوتى دعمها الكامل لعودة جمهورية السودان وتشدد على الدور المحوري الذي يضطلع به السودان باعتباره عضوا مؤسسا وفاعلاً في منظمة الإيجاد لما يتمتع به من ثقل سياسي وجغرافي وإقليمي، وما قدمه من إسهامات تاريخية في دعم جهود الاستقرار والتنمية والتكامل الإقليمي.

كما تبرز جمهورية جيبوتي الجهود المتواصلة التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيلة، دعما لمسار عودة جمهورية السودان إلى عضوية منظمة الإيجاد، في إطار التزام جيبوتي الثابت بتعزيز الحوار والتوافق وترسيخ وحدة الصف بين الدول الأعضاء.

وتعرب جمهورية جيبوتي عن قناعتها بأن عودة السودان ستسهم في تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء، ودفع جهود المنظمة في مواجهة التحديات المشتركة بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والأمن والتنمية المستدامة.

وتجدد جمهورية جيبوتي التزامها الثابت بدعم منظمة الإيجاد، والعمل جنباً إلى جنب مع جمهورية السودان وكافة الدول الأعضاء، بما يعزز التعاون الإقليمي ويرسخ مبادئ التضامن والشراكة الفاعلة.

سونا