كباشي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الخدمات الضرورية للوافدين من دارفور وكردفان في مناطقهم

شدّد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول الركن شمس الدين كباشي، أن القوات المسلحة لن تتوقف حتى يتم تحرير كل شبر من أرض السودان.

وأكد سيادته لدى مخاطبته السبت الوافدين من كردفان ودارفور بمنطقة صالحة هجيليجة التزام الحكومة الاتحادية والولائية بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين في مواقعهم الحالية، وتسهيل إجراءات عودتهم إلى مناطقهم الأصلية فور جاهزيتها.

وأشاد سيادته بالصبر والانضباط الذي أظهره المواطنون الوافدون من دارفور وكردفان إلى منطقة هجيليجة.

وقال عضو مجلس السيادة أن الهدف الأساسي من الزيارة هو التواصل مع المواطنين والاطمئنان على أوضاعهم، معرباً عن تقديره لصمودهم وتنظيمهم العالي.

وأثنى سيادته على الدور الكبير الذي تقوم به حكومة ولاية الخرطوم وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية مثل الهلال الأحمر ومنظمة العون الإنساني، في تقديم الدعم والخدمات للمواطنين.

وطمأن الفريق أول كباشي المواطنين بأن العودة إلى ديارهم باتت قريبة، مؤكداً أن العمل جارٍ لتطهير كافة المناطق وتأمين الطرق وتجهيز الخدمات الأساسية لضمان عودة آمنة ومستقرة.

وهنّأ والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة المواطنين بالانتصارات الأخيرة وفك الحصار عن مناطق “الدبب” و”كادوقلي”، مبشراً بقرب فك الحصار عن كل شبر في السودان وتحقيق النصر الكامل في محاور كردفان ودارفور والنيل الأزرق.

وأعلن سيادته عن تقديم مساعدات إنسانية وإسهامات مقدرة من عضو مجلس السيادة للمتضررين والوافدين، لافتاً الى ضرورة استمرار هذه المساعدات حتى يعود المواطنون إلى ديارهم بكرامة.