اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني تتفقد نقاط التحصيل من مدينة سواكن حتى كسلا

وقفت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة مولانا محمد حاج آدم حسن الطاهر واعضاء اللجنة، السبت، على عمل نقاط التحصيل على الطريق القومى من مدينة سواكن إلى مدينة كسلا .

وشملت الجولة كل النقاط الموجودة على الطريق القومي من سواكن حتى كسلا.

وضمت اللجنة ممثلين لوزارة المالية والعدل وجهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة والحكم الاتحادي وديوان الحسابات بجانب اتحاد أصحاب العمل.

وقال رئيس اللجنة مولانا محمد حاج آدم، في تصريح صحفى ان الجولة تأتي في إطار الزيارات الميدانية للقطاع الشرقي وتشمل ولايات البحر الاحمر وكسلا والقضارف يعقبها جولة أخري للقطاع الشمالي وولايتي نهر النيل والشمالية وبعدها لكافة الولايات .

واضاف أن اللجنة تفقدت جميع النقاط الموجودة على الطريق القومي من مدينة سواكن وهيا وحتى كسلا، ووقفت ميدانياً على إجراءات التحصيل المتبعة، وقامت بتدوين الملاحظات اللازمة،حول بعض نقاط التحصيل والارتكازات وأنه سيتم تضمينها في تقرير اللجنة والعمل على إصدار توجيهات للمعالجة.

وقال أن الهدف من الجولة منع إعاقة حركة السير على الطريق القومي ومنع التجنيب والتجاوزات وإزالة التقاطعات المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والولائية، فضلا عن العمل على مراجعة الرسوم.