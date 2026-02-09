والى البحر الأحمر يدشن انطلاق الجمعية العمومية الأولى لصندوق دعم التعليم لمناطق الحباب ببورتسودان

دشّن والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، يوم السبت بقاعة الشنمدورة ببورتسودان، صندوق دعم التعليم لمناطق الحباب، تزامنًا مع انعقاد الجمعية العمومية الأولى للصندوق، وذلك وسط حضور غفير تقدمه الناظر حامد كنتيباي محمود، ووكلاء النظار والعمد والمشايخ والرموز المجتمعية.

وفى كلمته خلال الاحتفالية، أكد الفريق ركن مصطفى محمد نور على حالة التلاحم والوحدة التي تشهدها الولاية، مشيرًا إلى أن جميع المكونات الاجتماعية تقف اليوم على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وأبدى الوالي تفاؤلًا كبيرًا بالروح الجماعية السائدة، معتبرًا أن هذا التوحد هو الضامن الأساسي لنجاح المشروعات المجتمعية.

وشدد الوالي على أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتطويره، موجهًا دعوة صريحة لكافة المسؤولين والجهات ذات الصلة بضرورة إيلاء اهتمام خاص بالعملية التعليمية في مناطق وقبائل الحباب.

وأوضح أن الولاية ملتزمة بتذليل الصعاب وتحسين البيئة التعليمية، مؤكدًا أن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل السودان.

ولفت الوالي إلى أن اهتمام الولاية بالعمل المجتمعي ليس مجرد شعارات، بل هو برنامج عملي سيبدأ جني ثماره مع الإخوة في الأسبوع القادم من خلال خطوات تنفيذية ملموسة.

وأشاد بمبادرة قبائل الحباب في تأسيس هذا الصندوق، مؤكدًا أن العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع هو السبيل الوحيد لسد الفجوات التنموية.

وأكد الناظر حامد كنتيباي ناظر عموم قبائل الحباب أن التعليم هو السلاح الحقيقي للتغيير، وأن الصندوق يهدف إلى تذليل العقبات أمام الطلاب المتفوقين والمعسرين.