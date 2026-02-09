الخارجية: حكومة جمهورية السٌودان ستستأنف نشاطها الكامل في عضوية الايغاد

أكدت حكومة جُمهورية السُّودان بأن قضايا الأمن والسلم الدوليين تُعّدْ من الأولويات التي تراعيها الحكومة، وتبذل قصارى جَهدِهَا من أجل الحفاظ عليها على المستويين الإقليمي والدولي. وتؤمن الحكومة بأن التعاون الإقليمي يعتبر الأساس الذي ترتكز عليه آفاق التعاون الدَولي.

جاء ذلك في بيان صحفي اصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم.

واضاف البيان “إستناداً على ما ورد أعلاه، واتساقاً مع البَيان الإيجابي لِسكرتارية الهَيئة الحُكٌومية للتنمية (ايغاد)، والذي أعربت فيهِ المنظمة عبر سكرتيرها التنفيذي، عن إلتزام الأمانة التنفيذية للهيئة بالأُطر المؤسسة للعمل الإقليمي المشترك، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وفي مقدمتها إعترافها الكَامِلِ بسيادة السُّودان، ووحدة أراضيه وشعبه، وسلامة مُؤسساته الوَطَنية القَائمة، فإن حٌكومة جمهورية السٌودان ستستأنف نشاطها الكامل في عُضوية المنظمة”.

وثمنت الحكومة عالياً الجُهود الإيجابية التي بذلها فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيليه، رئيس جمهورية جيبوتي، رئيس الدورة الحالية للإيغاد والسيد عبد القادر حسين، وزير خارجيته ورئيس المجلس الوزاري والسكرتير التنفيذي للمنظمة السيد ورقنة قبيهو.

سونا