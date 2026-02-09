وزير التعليم والتربية الوطنية يبحث مع اليونيسف دعم التعليم بالسودان

أكد وزير التعليم والتربية الوطنية الدكتور التهامي الزين حجر أن قطاع التعليم من أكثر القطاعات التي تأثرت بالحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة، مشيرًا إلى الحوجة الماسة إلى صيانة المدارس التي دمرتها المليشيا وتهيئة البيئة المدرسية للطلاب.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بأم درمان الأحد المدير القطرى لمنظمة اليونيسف مستر ييت شلتون بحضور وكيل الوزارة د. أحمد خليفة عمر بجانب مسئول التعليم باليونيسف مستر دانيال بهيتا.

واستعرض الاجتماع خطة اليونسيف للعام 2026 لدعم التعليم بالسودان ومشروعاتها في مجالات تعليم البنات، تعليم الرحل، تحديث المناهج.

وأطلع الوزير المنظمة على التحديات التي تواجه التعليم ورؤية الوزارة وأولوياتها المتمثلة في تحسين جودة التعليم وتهيئة البيئة المدرسية وصيانة المدارس وتدريب المعلمين وطباعة الكتاب المدرسي.

وأشار إلى أن أحد التحديات التي تواجه الوزارة إكمال مشروع نظام المعلومات التربوية (إيمس) لدوره في توفير الإحصاءات الدقيقة.

وشدد التهامي على ضرورة التنسيق الجيد بين الوزارة واليونسيف، مشيدًا بشراكتها ومعربًا عن أمله في استمرارية هذه الشراكة، ومؤكدا على جاهزيتهم في توفير المعلومات الضرورية لإنجاز المشروعات التعليمية.