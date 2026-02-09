صحة الخرطوم تتسلم دعم لاقسام الطوارئ والحوامل ومصابي سوء التغذية من منظمة الإغاثة الإسلامية ببريطانيا

تسلمت وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم الدفعة الثالثة من المنحة المقدمة من منظمة الإغاثة الإسلامية ببريطانيا دعماً لنظام الصحي بالولاية .

واستقبل دكتور احمد البشير فضل الله مدير الإدارة العامة لطب العلاجي ممثلي المنظمة برئاسة الوزارة بالخرطوم، ووقف على الدعم المقدم والمتمثل في معدات طبية لأقسام الطوارئ والتمريض وادوية خاصة بالنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من النقص الغذائي “سوء التغذية” .

وأوضح دكتور احمد البشير أن دعم منظمة الإغاثة الإسلامية يأتي في إطار الشركة التي بينها وصحة الخرطوم، والتنسيق المستمر الذي يهدف لاستعادة ما دمرته الحرب بالنظام الصحي بالولاية، ولأجل الاسهام من قبل المنظمة في عودة المواطنين، ونبه إلى أنها تقدمت بدعم من خلال منحتين سابقتين للقطاع الصحي من خلال معدات طبية للعناية المكثفة، مبيناً أن المنحة التي تسلمتها الوزارة تعتبر إضافة لتعزيز الخدمات الصحية بالولاية.

في الوقت الذي تعهدت فيه منظمة الإغاثة الإسلامية بمواصلة الدعم وفقاً للاحتياجات التي سوف تتلقاها الجهات المختصة بالوزارة.

سونا