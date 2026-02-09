المنصوري يتعهد بتقديم الدعم لتنمية الثروة الحيوانية بمحلية الحصاحيصا وجامعة الجزيرة

تعهد وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التجاني المنصوري بتقديم كل ما يلزم لترقية وتطوير الثروة الحيوانية بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة وتذليل كافة الصعاب.

جاء ذلك في مستهل زيارة امس للولاية والوفد المرافق ومدير عام هيئة بحوث الثروة الحيوانية والسمكية د. عبد الله ناصر بالمحلية حيث استقبله المدير التنفيذي للمحلية عبد المجيد النعيم ولجنة أمن المحليةولجنة تطوير المحلية.

وعقد إجتماعا موسعا استمع من خلاله إلي شرح وافيا اطمئن على مجمل الأوضاع وتعرف علي هموم وقضايا الثروة الحيوانية والمتمثلة في الخدمات البيطرية المتكاملة وتأهيل المسالخ وقيام محجر بيطري ومصنع لتجميد اللحوم وقيام مصنع للألبان للاستفادة من الثروة الحيوانية التي تزخر بها المحلية، مد المحلية بعربة متحركة للخدمات البيطرية.

واستعرض اللقاء قيام مدينة الإنتاج الحيواني، مشيراً إلى أن المدينة توفر فرص للعمالة لأبناء الجزيرة و تساعد في تنمية الولاية لموقعها الاستراتيجي .

واكد ضرورة الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدا أن المحلية تعتبر نموذج للتنمية الريفية.

و تفقد الوزير مزرعة ود البلال لتسمين العجول ومشروع ود البلال للتنمية الريفية ومجزرة ود البلال للدواجن، واستمع إلى شرح وافي حول الجهود المبذولة لترقية وتطوير مراحل زيادة الإنتاج والإنتاجية ، واعدا بتقديم كل العون في ظل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وزار جامعة الجزيرة برفقة الوالي بالإنابة مرتضى البيلي، مؤكدا على أن الجامعة لها دور كبير في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى تجربة زراعة الأسماك.

وقال إنه في مجال الإنتاج الحيواني عملنا شراكة مع الوالي وجامعة الجزيرة لنهضة هذا القطاع.

وأكد الوالي بالإنابة ضرورة الشراكة بين الوزارة والولاية والجامعة لزيادة الإنتاج والانتاجية بالاستفادة من الأراضي المملوكة للجامعة وكذلك العلماء والكادر الأكاديمي والعلمي لنهضة وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أهمية التعاون والتكاتف للاستفادة بما تزخر به الولاية من إمكانيات في جميع المجالات خاصة الثروة الحيوانية والسمكية.

واقترح الوزير عمل تجربة علمية في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، مشيرا الي خطة الوزارة التي تتمثل في 37 مشروعا تشمل تسمين الضأن والأبقار والاستزراع السمكي وإنشاء المناحل والمسالخ الحديثة والمدابغ وتكون شراكة بين المستثمر الأجنبي والوطني.

وقال إن حكومة الأمل تهتم بخدمة المجتمع وطلاب الجامعات وتقدم خدمات لهم وتسعى الدولة بالاستفادة من الخبراء في الجامعات، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وامن اللقاء على تسريع الخطى لإنفاذ هذه المشروعات.

سونا